Raquel Argandoña se lució en bikini a sus 60 años

Raquel Argandoña ha sacado aplausos y se ha llenado de piropos estos días veraniegos. La exconductora de televisión compartió algunas fotografías luciendo un bikini y mostrando su tonificada figura.

A sus 60 años, Argandoña no tiene nada que envidiar a las figuras fitness, pues demostró estar en perfecto estado físico. La panelista de Bienvenidos pasa unos días de descanso en el Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, de Ríos de Janeiro.

Sus últimas fotografías en bikini sumaron más 23 mil "me gusta" cada una y comentarios como "Mina, minaa nada que decir a sentir envidia de ti Raquel ya me quisiera ese cuerpo a tu edad", "Raquel, estás reeeeegia, divina!!! Me encanta tu estilo!!!", "te aplaudo Raquelita, ya quisiera yo llegar a tu edad con ese cuerpazo".