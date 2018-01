Político español apareció en video porno y salió a defenderse: "Fui víctima de un engaño"

El secretario general del PP (Partido Popular) de la localidad de Elda de España, Iván Obrador, debió salir a dar explicaciones por la publicación de un video porno donde él aparece. "Fui víctima de un engaño", confesó y dijo que iniciará acciones legales.

Según señaló The Huffington Post , la película llamada "Tomasa, la zorra pescatera" tiene una duración de casi media hora y fue subida a Internet en 2013, aunque fue borrada de otros sitios anteriormente.

Aunque el político no participa en escenas de sexo explícito, sí lanza varias frases "subidas de tono" junto a los otros personajes de la historia. Obrador comentó al diario Levante que el "sketch" - como él le llama- se grabó en Alicante cuando tenía 25 años después de que el actor y director Bobby Perú (nombre artístico) lo contactara.

"No firmé ningún contrato ni cobré nada. Fue una colaboración puntual, de un par de horas, en un momento de mi vida en el que me encantaba participar en programas de televisión. Pero nadie del equipo me informó en ningún momento de que se trataba de un video de contenido pornográfico que pensaban difundir", aclaró.

Finalmente, agregó que de haber sabido que iban a acompañar las escenas de sexo explícito después "hubiera hecho gestiones para evitarlo".