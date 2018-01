Camila Recabarren viajará a México con un renovado look

La exMiss Chile, Camila Recabarren, cambió su look drásticamente ahora que está a punto de realizar un viaje y

ya compartió una fotografía de su renovado pelo en redes sociales.

La morena pasó del castaño al negro y de paso sumó unas largas extensiones que le dan un aspecto más frondoso y abundante.

"Un nuevo viaje merece un cambio de look. Ahora me voy a México ???? Morena a pasarlo malito", escribió junto a la imagen. Por supuesto que también agradeció a su estilista profesional, Jean Bohus, el peluquero de las celebridades.

La imagen suma en menos de una hora más de 33 mil "me gusta" y varios comentarios positivos: "Lo ame, se te ve muy bello", "ese look es el que me gusta para ti", "regia". Algunos bromearon con que se parecía también a la cantante Demi Lovato.