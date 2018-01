Steffi Méndez contó por qué fue retenida: "Me sentí como una delincuente"

Ayer Steffi Méndez perdió su vuelo camino a Osorno para participar del Festival de la Leche y la Carne, luego que personal de seguridad le pidiera bajar del avión por un objeto que llevaba entre sus pertenencias.

El hecho fue poco claro. Los rumores decían que llevaba drogas, balas de salva y otros tipos de armamentos. La hija de DJ Méndez salió a aclarar el problema y reveló a La Cuarta realmente lo que había pasado.

". No me lo dejaron llevar. Cosa que me a mí me dio mucha lata porque tenía valor y yo no se lo quería pasar”, dijo la modelo.

Steffi, agregó que por suentonces llegó Carabineros al avión y debió ser bajada del vuelo, situación que aclaró después en el mismo aeropuerto y debió embarcarse en el siguiente: "

“Me sentí por un momento casi como un delincuente. Estaba muy asustada.. Me sentí indefensa. Traté de hablar con ellos para que me pudieran devolver el regalo cuando volviera a Santiago, pero no quisieron”, finalizó.