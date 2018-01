Las tiernas fotos de Pancha Merino y sus hijas en traje de baño

La panelista de Bienvenidos Francisca "Pancha" Merino compartió unas tiernas imágenes de sus días de relajo en la costa. La actriz subió fotografías con sus dos hijas en traje de baño mientras disfrutan en Algarrobo.

Mientras Amanda usa un bikini fluor color rosado, Chloe aparece con un traje de baño entero más coqueta junto a su madre. "Rico verano" y "ya estamos full verano", escribió junto a ambas imágenes.

La panelista del matinal escribió también en una fotografía anterior que la playa de Algarrobo era su favorita, donde pasó su niñez.

"Camino por esta misma playa desde mis primeros años de vida, mi juego favorito era hacer huellas en la arena y pedir un deseo, si el agua alcanzaba la huella se lo llevaba. Y si quedaba se cumplía. Muchos se cumplieron, pero ahora solo pido que se lleve todo lo que no me va hacer feliz!! Ahora a mis 44 años solo quiero que la vida me sorprenda y que el destino fluya con el mejor propósito para mí y mis 3 hijos que son lo primero en mi vida", reflexionó.