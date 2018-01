Piñera: "Sé que me va a tocar liderar un Chile con una sociedad más empoderada"

El presidente electo Sebastián Piñera defendió las elecciones que tomó para designar a su futuro gabinete, pese a las críticas de que "muchas caras" se volverán a repetir en su segundo mandato que comenzará el 11 de marzo.

Piñera comentó que para escoger a sus ministros se fijó en ciertas virtudes ciudadanas, además de las capacidades técnicas y políticas de cada uno.

"Tienen compromiso con Chile y con nuestro programa de gobierno; vocación de servicio público y una visión de la sociedad moderna, comprometida con el futuro. Pero también buscamos virtudes más personales: queremos un ministerio que trabaje en forma leal, con un espíritu de colaboración, de trabajo en equipo y con disciplina", sostuvo en su primera entrevista como "presidente" a El Mercurio

Una de las declaraciones más reiterativas de Piñera desde antes de asumir el mando ha sido la "sociedad chilena ha cambiado", sin embargo fue consultado cómo pretende equilibrar eso si sus ministros serán los mismos que en el gobierno anterior.

"El mundo cambió y los chilenos tenemos que cambiar con él, especialmente los que aspiren a liderar el país. Yo no soy el mismo del año 2010. Y tengo plena conciencia de que me va a tocar liderar un Chile en un mundo nuevo, con desafíos y oportunidades nuevas y una ciudadanía muy distinta, más empoderada, muy consciente de sus derechos y a veces no tanto de sus deberes (...)".

Piñera también defendió tajantemente a una de las más criticadas de su nuevo gabinete, la futura ministra de la Mujer, Isabel Plá. "Es una mujer muy capaz, tiene mucha experiencia y es una mujer muy inteligente", dijo.

"La actual ministra Claudia Pascual tiene una posición repecto al aborto, es partidaria y en forma muy entusiasta. Me parece una tremenda intolerancia que por el solo hecho de haber planteado Isabel Plá que ella es partidaria de la defensa de la vida (...) tenga que recibir esta verdadera andanada. Eso es parte de esa colonización cultural e intelectual que han tratado de imponer en nuestro país".

"Me parece insólito esta actitud que tienen algunos, que piensan que tienen una supremacía moral. El día en que se haga la línea entre el bien y el mal, no se crea que va a quedar a un lado la Nueva Mayoría y a la otra Chile Vamos; esa línea pasará por la mitad del corazón de cada uno de nosotros", agregó.

Finalmente también agregó, "a los gobiernos se los juzga por sus resultados. No por cuántas leyes o por cuántas reformas malas aprobó, sino cuánto mejoró la calidad de vida de los ciudadanos. Y también se los juzga por la capacidad de proyectarse hacia el futuro, cosa que se consigue haciendo una buena gestión".