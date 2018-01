¿Quién descubrió América?: la respuesta que dio este niño en una prueba se volvió viral

14:00 El pequeño de 8 años se atrevió a encarar a su profesora y le dijo que no estaba dispuesto a seguir escuchando "sus mentiras".

La respuesta que escribió un niño de 8 años en California, Estados Unidos, en una prueba cuando le preguntaron ¿Quién descubrió Amércica? se volvió viral.

Por supuesto que el pequeño King Johnson no respondió Cristobal Colón y además, encaró a su profesora diciéndole que le contaba "mentiras" en clase.

"Cristóbal Colón no descubrió América, fueron los indios americanos", sostuvo. "No ha sido un buen día para aprender. Blah, blah, blah yo solo quería dejar de escucharte. Tú dijiste algo mal y yo no puedo escuchar cuando oigo mentiras”, agregó el niño en su respuesta.

Y entonces contó de dónde había sacado la información: “Mi madre dijo que el único Cristóbal que nosotros conocemos es Wallace. Cristóbal Colón no descubrió nuestro país, fueron los indios americanos”.

Para rematar, el alumno le hizo también un planteamiento a su profesora: “Me gusta el Día de la Raza, pero no quiero que me enseñe mentiras. ¿Cómo la gente blanca puede enseñar la historia negra?".

La profesora de King le mandó la respuesta del niño a su madre junto a un mensaje donde dijo estar muy decepcionada. Todo fue compartido en Facebook por Alanya Kolberg y ya supera los 146 mil compartidos.