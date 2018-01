Abbott pidió no "extrapolar" caso Carabineros y Operación Huracán a otras causas con la Fiscalía

El fiscal nacional, Jorge Abbott, mandó una carta a los funcionarios del Ministerio Público en donde ratificó la confianza que tiene con el equipo de los persecutores de la Región de La Araucanía y también se refirió al trabajo en conjunto que han ejecutado junto a Carabineros durante años.

"La semana pasada la Fiscalía Regional de La Araucanía decidió cerrar la investigación y no perseverar en el caso conocido policialmente como 'Operación Huracán' (...) no obstante, la Fiscalía no ha renunciado a perseguir a los autores de los atentados en La Araucanía; insistirá en esta investigación, en la medida en que cuente con pruebas no contaminadas que permitan sostener la imputación ante los Tribunales de Justicia", comienza la misiva.

Abbott precisó que dado ese contexto y el impacto público que generó la revelación de la manipulación de evidencia y su consiguiente investigación, es que quiso expresar su confianza en la Fiscalía Nacional y Carabineros.

Recalcó que esta última es una institución con la que comparten éxitos de larga data, por lo que continuará ejecutándose la labor con "irrestricto respeto y apego a la legislación vigente".

"La Fiscalía no se conduce bajo la lógica de 'pugnas' institucionales como algunos han intentado instalar en los últimos días", acotó.

Y recordó que esta investigación se trata de perseguir responsabilidades criminales individuales y no institucionales.

"No corresponde por tanto, bajo ningún aspecto, pretender extrapolar, sus eventuales efectos o consecuencias a otras investigaciones o diligencias, de otras indagatorias, que el Ministerio Público lleva adelante en conjunto con Carabineros".