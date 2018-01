Denuncian explotación de inmigrantes tras muerte de obrero colombiano en construcción de casa de Alexis Sánchez en Lo Curro

El sitio de investigación periodística Ciper Chile dio a conocer un caso de explotación de inmigrantes el que según plantea, se reveló tras la muerte de un obrero colombiano que participaba de las labores de construcción de la casa de Alexis Sánchez en Lo Curro el pasado viernes.Ese día, el obrero colombiano Sergio Hurtado Ponce (53 años) cayó desde 10 metros desde un motacargas, sufrió una fractura de cráneo y murió instantes después. Según Ciper Chile , Hurtado trabajaba para la constructora de Juan pablo Anguita, quien edifica la nueva casa del seleccionado nacional. Hurtado, de acuerdo con la publicación, estaba sentado en el montacargas vaciando sacos de Bekron, cuando el montacargas cedió: Hurtado no tenía puesto ni casco ni arnés.La publicación sostiene que la construcción de la vivienda del futbolista no cuenta con ninguna medida de seguridad: no hay prevencionista de riesgos ni comité paritario. Los obreros no tendrían casco, guantes ni arneses de seguridad.El artículo también sostiene que la faena fue fiscalizada a mediados de 2017 y que entonces se escondió a los obreros extranjeros cuyos papeles no están en regla. Además dice el artículo, los obreros son reclutados por contratistas que pertenecen a círculos de inmigrantes y a la mayoría de los trabajadores les pagan en efectivo y sin contrato. Su pago además es castigado por los contratistas: si la constructora llega a pagar $ 25 mil diario por trabajador, los obreros en realidad reciben $ 15 mil.Hurtado, el obrero que murió, se encontraba en condición de "extranjero infractor": no había renovado sus papeles y hace tres años trabajaba para la misma constructora.Juan Pablo Anguita, dueño de la empresa constructora responsabilizó al propio inmigrante en declaraciones a Ciper Chile: "esa persona trabajó y se cayó por mala suerte de él, por una acción indebida de sobre exigir un montacargas, se resbaló. Fue un accidente, nada más. El no murió aquí, falleció en la Clinica Las Condes, aquí no ha muerto nadie"."Era una persona bien remunerada, fue una mala cueva terrible. Era una persona muy querida acá. El edificio está con recepción final y no hay ningún problema" dijo Anguita a la publicación, a la que no respondió los requerimientos sobre otros trabajadores indocumentados que cumplen labores en dicha construcción.El respresentante de Alexis Sánchez, Fernando Felicevich, dijo que dicha construcción sigue siendo propiedad de Juan Pablo Anguita, pues de momento sólo hay una promesa de compra-venta, pero que "lo que allí ocurra, es responsabilidad de esa empresa".