Brasileña oferta su virginidad por internet para comprarle una casa a su mamá

Una brasileña de 19 años oferta su virginidad por la web para poder comprarle una casa a su familia y de paso, costear sus estudios en una ciudad más grande y crear tal vez un negocio.

Se trata de Rosalie Pinho de Minas Gerais, quien dijo que acepta hasta 372.000 dólares de algún hombre que quiera compartir una noche con ella.

"Nunca he salido con nadie y el máximo contacto que he tenido con otros chicos se limita a unos pocos besos", dijo.

En entrevista con Daily Mail , confesó que su familia desconoce lo que ella está haciendo a través de la web. "Es totalmente un secreto. Me preocupa mucho más cómo mi decisión se reflejaría en mi familia que con lo que la gente piense de mí".

Contó que tomó la decisión por la gran dificultad económica por la que pasan, en donde en ocasiones no tienen dinero ni para comer. "Al principio, la idea me asustó, pero me acostumbré y preferiría perder mi virginidad de esta manera que con alguien que me rompa el corazón", sostuvo.

Igualmente dijo que le gustaría que el ofrecimiento llegara a un poco más de un millón de dólares: "Sería lo mejor que haya pasado en mi vida".

Además, establece una serie de reglas para el "ganador" en donde habla de usar preservativo, que todo se mantenga en sea secreto y también dice que podrá ir con ella al doctor para chequear que realmente es virgen.