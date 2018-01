Conferencia episcopal: "No se está hablando necesariamente que haya una investigación contra el obispo Barros"

Tras conocer que el Papa Francisco enviará a nuestro país al monseñor Charles J. Scicluna para que escuche las acusaciones que pesan sobre el obispo de Osorno, Juan Barros , desde la conferencia episcopal aclararon que esto no quiere decir que se abre una investigación canónica en contra del religioso.

"En este comunicado de lacontra del obispo Barros", dijo el vocero de la conferencia episcopal, Jaime Coiro.

Y agregó que ", aquí hay un nombramiento de un obispo extranjero que viene a Santiago con el

Coiro entregó un comunicado firmado por el obispo de Melipilla y actual presidente en ejercicio de la conferencia episcopal de Chile, monseñor Cristián Contretas Villarroel, luego de conocer la noticia sobre la llegada del arzobispo de Malta.

"La conferencia episcopal ha conocido la decisión del Papa Francisco de encargar a monseñor Charles J. Scicluna se desplace a Santiago para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen en torno a la situación del obispo de Osorno, Juan Barros", detalla.

Charles J. Scicluna de nacionalidad maltés es presidente del Colegio para el examen de los recursos de delitos graves en la Congregación para la Doctrina de la Fe, experto en casos de abuso sexual e incluso Joseph Ratzinger le encomendó recoger los testimonios contra el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel al respecto.

"Este nombramiento demuestra que el paso del Papa por Chile, además de sus poderosos mensajes, ha significado para él una actitud de verdadera escucha y cercanía hacia la realidad y desafíos de la sociedad chilena y de la Iglesia", finaliza el comunicado de la conferencia.

Aunque no existe claridad sobre los tiempos de su llegada, Coiro comentó que los detalles se van a informar oportunamente, específicamente de cuándo se dará el servicio, dónde y la modalidad de cómo llegar a Scicluna.

El vocero sostuvo que este proceso va en la línea de la normativa canónica, respecto de que cuando hay información relevante respecto de un obispo, es la Nunciatura Apostólica la que recibe los antecedentes.

"En este caso las personas que lo han manifestado vía nunciatura o eventualmente vía obispos, seguramente estos antecedentes se pondrán en conocimiento de monseñor Scicluna para que los vaya citando", agregó Coiro.

Y recordó que el Papa Francisco en su visita a Chile y en su vuelo de regreso a Roma, entregó luces de lo que él considera "evidencia e inocencia". ", quien conoce la materia de delitos más graves y que seguro contará el testimonio de todos".

Cabe recordar que la visita del Sumo Pontífice estuvo marcada por la presencia del obispo Barros. Incluso el Papa lo defendió y dijo que “ no hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Está claro? (...) el día que me traigan una prueba del obispo Barros, ahí voy a hablar". Sin embargo, después pidió disculpas y dijo que no debió usar la palabra "prueba" y pidió "perdón a ellos si los herí sin darme cuenta, fue una herida sin querer”.