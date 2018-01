Ex ignacianos pidieron que listado de jesuitas condenados se haga público

Según información de La Tercera , los ex alumnos del colegio San Ignacio El Bosque instaron a la Compañía de Jesús a hacer público el listado de todos los sacerdotes jesuitas condenados por abusos.Ello, luego de que se conoció la condena en contra del sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga, quien fue denunciado por un grupo de ex estudiantes y, cuyo caso fue reflotado recientemente, a raíz del relato que el animador José Miguel Viñuela realizó en televisión.La solicitud fue realizada en una carta firmada por 60 ex estudiantes de dicho establecimiento, en la que además valoran la petición de perdón realizada por el provincial de la congregación en el país, Cristián del Campo."Solicitamos a la Compañía de Jesus que de existir otros casos, haga público un listado de todos los jesuitas condenados por abusos indicando la fecha, motivos y la sanción aplicada" sostiene la misiva.Los ex estudiantes, además animaron a que otros ex alumnos que hubiesen sido víctimas por parte de curas o de profesores, a que denuncien los casos.