Carla Pardo se indignó con un seguidor en Instagram tras pedir pena de muerte para imputado por muerte de Sophia 09:42 La esposa del capitán de la selección chilena se refirió al crimen de la menor de un año y medio y respondió un mensaje que le pedía calma por ser "la mujer de alguien mediático"

Carla Pardo, esposa del capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, paró en seco a uno de sus seguidores que le pidió calma luego de que por redes sociales, pidió pena de muerte para el inculpado por la muerte de la niña Sophia de un año y 11 meses en Puerto Montt.



Pardo escribió en su cuenta en Instagram "¡Justicia ya! Pena de muerte para ese mierda ahora!".



Uno de sus seguidores escribió: "me parece que tiene que calmarte, no eres alguien mediático, pero sí la mujer de alguien que sí lo es y perjudicar su imagen".



La esposa de Bravo, indignada, respondió "¿qué me calme? Soy madre de 4 niños y ¿este ser humano estaba libre? Se me aprieta el corazón a mí y miles de personas, el sufrimiento de esa niñita (tengo una de la misma edad). ¿Y tu me pides calma? Váyase a otro lado a pedir calma".



Además, Pardo apuntó: "por cierto me llamo Carla Daniela Pardo Lizana. No señora de..."







Tendencia en Facebook