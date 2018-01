Coordinadora de Inmigrantes pidió más rapidez para regularizar a trabajadores extranjeros

Podrían haber 200 mil extranjeros en situación irregular, advirtió el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, quien pidió a la Presidenta Michelle Bachelet que agilice la regularización de los trabajadores de otros países luego de la muerte de un colombiano sin papeles en la construcción de la casa de Alexis Sánchez."Hay que ver qué genera esta situación de trabajo irregular. Tenemos una legislación que estanca, que no permite tener residencia, hay procesos administrativos que llevan a la irregularidad, hay situaciones de diferenciación con ciudadanos cubanos y dominicanos", explicó el dirigente a radio Cooperativa "Hay que tomar medidas extraordinarias (...) pedimos que se atienda esta situación de emergencia, que se hagan cargo del sistema, que se corrija, frente a la realidad debemos afrontarlas con medidas extraordinarias, si no van a seguir sucediendo casos como el del trabajador inmigrante muerto. Cada minuto es posible que existan estas situaciones", se lamentó.Noriega explicó que un proceso ordinario para contratar a un extranjero demora cinco a seis meses."No es posible pensar que las personas van a esperar que le den la cédula de identidad para poder trabajar. Si no lo hace, va a generar situaciones de potenciales riesgos para las personas en situación migratoria", manifestó explicando que no necesariamente trabajan por menos dinero, aunque "puede haber gente que se aproveche porque hay una necesidad de subsistir, por eso se genera mucho empleo informal".