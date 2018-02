Operación Huracán: Fiscalía rechazó realizar diligencias solicitadas por el Ejecutivo

De acuerdo con información de La Tercera , la Fiscalía no accedió a la solicitud del gobierno de realizar más diligencias en la Operación Huracán, causa por la cual el Ministerio Público informó que investiga a Carabineros por eventual manipulación de evidencias.La Fiscalía decidió no perseverar en el caso, opción a la que el gobierno se opone y la solicitud de más diligencias, la que se realizó a través de un escrito, tenía como objetivo plantear que la causa no se encuentra agotada.En efecto, el gobierno pedía, entre otras cosas, que solicitará información a las tecnológicas sobre las cuentas de algunos de los imputados en el caso, sin embargo, desde el Ministerio Público respondieron que las diligencias pedidas por el Ejecutivo, ya se habían realizado.La audiencia para el cierre de la causa quedó fijada para el día 9 de febrero.