Burgos y situación del general Villalobos: "Decir que es insubordinación es un exceso"

10:36 El ex ministro del Interior abordó la crisis generada tras la decisión de la Fiscalía de investigar a Carabineros, derivada de las indagatorias por la Operación Huracán. Dijo que las vacaciones del general director de la policía uniformada fueron "un error no forzado".





En conversación con Tele13 Radio , el ex secretario de Estado dijo que "lo encuentro un grave error, es distinto lo que pasó con el ministro del Interior, que empezó vacaciones antes de estos hechos, pero el general hizo uso con los hechos ya ocurridos, hay un grave y profundo error, pero que ha sido rectificado. Fue un error no forzado".





Burgos, sin embargo desdramatizó la situación y planteó que "tampoco hay que exagerar, si una persona estaba en feriado legal, ha cometido un error que es tan error que ha tenido que subsanarlo" e indicó que "decir que es insubordinación es un exceso".





El ex ministro del Interior también criticó los dichos del general Gonzalo Blu, director de Inteligencia de Carabineros, quien en una declaración pública una vez conocida la investigación de la Fiscalía, dijo que el Ministerio Público amaparaba las conductas de los delincuentes. "Me parece que es una aseveración brutal desde el punto de vista que lo dijo. La declaración no fue adecuada. Creo que hay un error".





Sobre la decisión del gobierno de no solicitar la renuncia de Villalobos, Burgos planteó que "como ciudadano, digo que no hay ninguna duda que la Presidenta no tiene en el corto plazo la decisión de pedirle la renuncia, salvo que hay que esperar la resolución judicial, que, dificultosamente va a estar terminada antes del 11 marzo".









