Gobierno insistirá en nuevas diligencias por la Operación Huracán

La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, sostuvo que si bien el Ministerio Público desechó pedir nuevas diligencias en el marco de la Operación Huracán, como lo estaba pidiendo el Ejecutivo, el Ministerio del Interior ya le planteó la inquietud al Tribunal de Garantía, por lo que esperarán un pronunciamiento al respecto la próxima semana."El gobierno, como parte querellante (de la causa de quema de camiones), ha solicitado nuevas pericias. Esas solicitudes se han hecho a Fiscalía y Fiscalía ha dicho que no son necesarias, no están de acuerdo, no las ha acogido. También el Ministerio del Interior ha planteado la solicitud de estas pericias al Tribunal de Garantía. Nosotros esperamos que en la audiencia del 9 de febrero haya un pronunciamiento de parte del tribunal. El Ministerio del Interior ha solicitado el no sobreseimiento de esta causa", dijo la ministra.Agregó que "creemos que es importante tener claridad respecto de todas las aristas de esta causa, primero en la causa madre, el ataque incendiario, y en todas las aristas que se han derivado. Esa claridad es fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones y para la fe pública".