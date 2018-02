Fiscalía revisa eventuales nuevos antecedentes contra Carabineros en arista de Operación Huracán en Los Ríos 14:17 El fiscal nacional Jorge Abbott se reunió con el fiscal que lidera la investigación contra Carabineros, Carlos Palma y los fiscales regionales de La Araucanía y Los Ríos, para revisar nuevos antecedentes en la indagatoria contra la policía uniformada por obstrucción a la investigación y falsificación de documento público.

La vocera y directora ejecutiva de la Fiscalía nacional, Marta Herrera, se refirió a la cita que mantuvo hoy el fiscal nacional, Jorge Abbott, con los fiscales de La Araucanía, Cristián Paredes; de Aysén, Carlos Palma y de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, en el marco de la indagatoria por obstrucción a la justicia y falsificación de documento público en contra de Carabineros, por supuesta manipulación de evidencias en la Operación Huracán.



Herrera dijo que la presencia del fiscal regional de Los Ríos se debió a que en dicha zona, existe una arista de la Operación Huracán, donde también se indagan "hechos similares en esa investigación y definir los pasos a seguir".



La vocera del Ministerio Público, además, informó que "varios generales y oficiales de distintos rangos" han sido citados a declarar en la indagatoria contra la policía uniformada.



Sobre la decisión de no perseverar en la investigación de la Operación Huracán, Herrera reiteró que la posición de la Fiscalía es que no existen antecedentes que permitan aquello y aclaró que "no estamos por decir que los hechos no son constitutivos de delitos o no hay participación, lo que decimos es que no tenemos antecedentes".



"Tenemos claro que no tenemos antecedentes que nos permitan seguir adelante que no esten contaminados y, en virtud de los antecedentes contaminados, se genera la investigacion por obstrucción y falsificación de documento público" dijo la portavoz de la Fiscalía.



Sobre la eventual revisión de otras causas, Herrera dijo que el caso de la Operación Huracán es excepcional, pues es una indagatoria que se genera bajo el alero de la Ley de Inteligencia y que "no es la regla".



"No queremos que se genere la inquietud de que van a tener que revisarse distintas investigaciones", planteó la vocera de la Fiscalía nacional.







Tendencia en Facebook