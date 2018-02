Nutricionistas: “Los chilenos hoy mueren de cáncer, diabetes y obesidad por una mala alimentación”

El Ministerio de Salud dio a conocer, este miércoles, nuevos resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2017, que mostro una falencia en el consumo de agua, legumbres y pescado, fundamentales para nuestra dieta y que están siendo olvidados por los chilenos.

Paolo Castro, presidente del Colegio de Nutricionistas Universitario de Chile señaló que "la pregunta que hay que hacerse, más allá de alarmarse de estos datos, es qué es lo que estamos haciendo distinto, porque finalmente el acceso a los alimentos saludables, que son los mínimamente procesados, está dificultado porque muchas veces yo no tengo dónde comprar pescado", señaló.

Y además, agreó que "está dificultado porque el consumo de agua es bajo, pero yo no tengo donde tomar agua en una calle, no existen bebederos de agua y está dificultado, porque no hay tiempo para cocinar, por lo tanto, las leguminosas que toman un poco más de tiempo y una preparación mayor a la de una salchicha, no se están consumiendo".

Para cerrar, la profesional indicó que "en los grandes grupos poblacionales donde estamos la mayoría del tiempo, como colegios, o trabajo, nadie se está encargando de enseñar cuál es la mejor forma de consumir alimentos y es justamente en estos espacios, donde la nutrición no está siendo considerada como debiera".