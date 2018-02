Investigador chileno reveló cómo se enseñó a orcas a imitar sonidos humanos

El sicobiólgo Jose Francisco Zamorano, quien lideró la investigación enfocada a si las orcas podían aprender sonidos humanos, entregó detalles de la investigación en una conversación con LUN.

Zamorano dijo que "el principal objetivo fue determinar si las orcas eran capaces de tener un aprendizaje vocal". "Queríamos averiguarlo, porque la capacidad de imitar sonidos es fundamental para la evolución humana" sostuvo.

Así, la investigación se realizó con dos orcas, una de 14 años llamada Wikie y su hija Moana de 3, ambas de un acuario en Francia.

"Las orcas están entrenadas con una señal de copia, que básicamente consiste en que el entrenador hace una seña con las manos y la orca hace lo que el otro hace".

Moana fue entrenada para imitar sonidos y, el segundo paso, fue ponerla junto a Wikie, a quien luego se le daba la señal para que imitara a la otra orca.

La última etapa, consistió en enseñar a Wikie sonidos humanos. "Hizo espontáneamente seis sonidos: Amy, Hello, one two three, one two, ja ja y bye bye".

Para que los aprendiera, se hiceron ensayos en los que el entrenador no podía decir la palabra más de 30 veces, contó Zamorano.

"Lo curioso es que Wikie aprendió el sonido de 'hello' a la primera. Las otras las imitó a la repetición número 10" contó el sicobiólogo.

Zamorano dijo además que "nunca esperamos una copia perfecta porque tienen un aparato vocal distinto al de los humanos, pero en los análisis acústicos, observamos que fue capaz de copiar el tono, ritmo, duración y melodía".