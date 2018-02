Empresa China se querelló contra Farkas por presunta estafa de US$46 millones de dólares

La empresa china Qisheng Resources Limited (QRL) se querelló ante el Cuatro Juzgado de Garantía de Santiago contra la firma Minera Santa Fe (MSF), de Leonardo Farkas. Todo esto por un presunto contrato simulado y estafa en contra del empresario chileno y su sociedad por US$ 46.671.609.

La investigación quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de la Zona Oriente, Roberto Contreras. Hasta ahora la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI podría citar a declarar al filántropo en calidad de imputado.

Según informó La Tercera la demanda señala que supuestamente Farkas dividió su minera en dos compañías el 1 de febrero de 2013, “subsistiendo MSF y creándose una nueva sociedad, a saber, ‘Compañía Minera Santa Fe’ (…) y de ese modo vaciar en gran medida el patrimonio de MSF e imposibilitar que nuestra representada tuviese un patrimonio en cual hacer efectivo el crédito que podía surgir a su favor y en contra de la sociedad ‘vaciada’ como consecuencia del fallo arbitral próximo a dictarse”.

A esto se suma que “los responsables de los ilícitos que motivan esta querella ‘transfirieron’ a una sociedad relacionada y no expuesta a la contingencia del fallo arbitral la suma de $ 2.481.202.779 que hasta ese momento formaba parte del patrimonio de Minera Santa Fe”.

Consultado por el hecho a través de su periodista Rodrigo Mundaca, Farkas precisó que, “fuimos informados de que la sociedad china Qisheng presentó una querella contra Leonardo Farkas. De los antecedentes que nos han transmitido, se advierte que ella está referida a Minera Santa Fe, una de las empresas mineras del Grupo Farkas, con la cual la sociedad china mantiene un litigio civil o comercial desde hace cuatro años (2014) por los mismos hechos invocados en la querella”, dijeron a La Tercera.

Con ello, agregaron al diario que, “mientras los abogados no se interioricen de sus detalles, no habrá comentarios; más aún cuando creemos que los temas judiciales deben ser tratados en la sede judicial y no por la prensa; salvo que solo se busque tener exposición pública”.