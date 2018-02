Experta en infancia por "Ley Sophie": "La pena de muerte no va a solucionar el problema de fondo"

El debate por restituir la pena de muerte para violadores y asesinos de menores de edad se ha tomado la opinión pública bajo el nombre de “Ley Sophia” tras el presunto parricidio de una niña de un año y nueve meses. Sin embargo, las voces disidentes también han mostrado sus argumentos, como fue el caso de la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu) y vocera del Bloque por la Infancia, Francis Valverde.

En este sentido la dirigente comentó que las soluciones no estarían solamente en el aumento de penas. "endurecer las condenas no implica la pena de muerte, porque la pena de muerte ya fue proscrita en Chile y la pena de muerte, no va a revivir a la niña, desafortunadamente, ni va a solucionar el problema de fondo", dijo categórica a Cooperativa.

Con ello, insistió en que falta prevención de estos delitos como una política de Estado. "En Chile no hay protección ni prevención de delitos de esta categoría, y eso es producto de que Chile no ha asumido como Estado su responsabilidad en el cuidado y la protección de niños y niñas y la prevención de vulneraciones graves de derechos, en este caso de homicidios y crímenes extremos", agregó.

ANÁLISIS PROFUNDO

Para Valverde lo principal sería conocer cuáles son las condiciones que “provocan que un humano como éste llegue a tal brutalidad, qué estamos haciendo como sociedad y como Estado para prevenir este grado de brutalidad".

Y de esta forma criticó que no se haya advertido la situación que se desencadenó. "Esta familia ya había hecho denuncias, el vecindario conocía los problemas, se escuchaban los gritos. No hay cómo justificar que no se haya hecho un acto de prevención antes de que ocurriera esta tragedia de la magnitud que tiene", concluyó