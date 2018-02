Caso SQM: Fiscal Gómez pidió sobreseer a 58 imputados

Según el documento de Gómez, el tipo penal imputado, relativo a personas que emitieron boletas y facturas falsas a la minera, contempla una penalidad de 5 de presidio menor en su grado máximo y, se califica como un simple delito que prescribe en 5 años.





Tras una serie de revisiones, la Fiscalía concluyó que en los 58 casos solicitados, la acción se encuentra prescrita.





Entre algunos de los imputados que incluye la petición está el representante legal de una empresa que realizó "asesoría creativa" para la campaña de la presidenta Bachelet en 2013; el hermano del ex presidente Frei, Francisco Frei, entre otras personas vinculadas al ex Mandatario; al hijo del ex senador y ministro Pablo Longueira, José Tomás Longueira; a un ex proveedor de la campaña de Fulvio Rossi y a una ex asesora del parlamentario.





La audiencia para la revisión de la solicitud se fijó para el día 22 de marzo a las 10 horas.

Ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Pablo Gómez, quien lidera la indagatoria del caso SQM, solicitó por medio de un escrito, sobreseer a 58 imputados, ninguno de los cuales fue formalizado por los hechos por los cuales se solicita finalizar la investigación en su contra, informó La Tercera