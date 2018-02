Murió Margot Duhalde, la piloto chilena que combatió a los nazis

Durante la madrugada falleció la connotada aviadora nacional Margot Duhalde, quien fuera la primera chilena piloto de guerra y quien ayudó a Francia a combatir y librarse de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

La aviadora murió a los 97 años en Santiago luego de varios días hospitalizada.

Duhalde nació en 1920 en Río Bueno y según contó en varias entrevistas, siempre quiso volar. Por eso, a los 16 años se instaló en Santiago, donde varios instructores de vuelo se negaron a enseñarle. El francés César Copetta (el primer hombre en volar un avión en Chile), la apadrinó. Así, cuando el general Charles De Gaulle fundó en Inglaterra la Francia Libre, que llamó a franceses y descendientes a defender el país de los nazis, ella no dudó en acudir al llamado. Tenía 20 años y 50 horas de vuelo. Aún así, fue incluida en la Royal Air Force de Inglaterra en la división Air Transport Auxiliary junto a otras 600 mujeres. Fue la única latinoamericana.

Según la Revista Histórica de las Fuerzas Armadas de Francia, pilotó "más de 1,500 aviones británicos y estadounidenses de todo tipo, aviones de combate, bombardeos, aviones de transportes y de entrenamiento".

No obstante, en su regreso al país, no la aceptaron en LAN por ser mujer, así que voló en Lipa Sur, una pequeña línea del sur. "Los hombres estaban convencidos de que ellos eran los únicos que podían hacer las cosas. Es que los criaron así, no es culpa de ellos tampoco. A nosotros las mujeres siempre nos miraron en menos y ahora, recientemente, se están dando cuenta que somos iguales o incluso mejores", dijo en una entrevista el año pasado en Canal 13.

En 2006 el presidente francés Jacques Chirac le entregó el grado de Comandante de la Legión de Honor y en 2009 el gobierno británico la condecoró como Veterans Badge. En Río Bueno hay una calle que lleva su nombre desde diciembre pasado.

“Después de todos estos homenajes, en realidad no me siento diferente de cómo me he sentido toda mi vida y siempre tengo proyectos, porque gozo de excelente salud, camino treinta minutos diarios con mi perrita Maitechu, asisto tres veces por semana a clases de hidrogimnasia en una piscina temperada, practico baile entretenido, manejo mi auto diariamente, vuelo por lo menos dos horas mensuales como piloto al mando, bebo vino tinto y whisky. En resumen: ¡viviré cien años!…”, relató en 2013 cuando los pilotos en retiro de LAN le hicieron un homenaje a la "mujer alada". El funeral será mañana a las 11:00 en el Parque del Recuerdo.