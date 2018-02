Obispo Barros: Scicluna interrogará a Juan Carlos Cruz el 20 de febrero 13:23 El enviado del Papa llegará a fines de este mes a Chile a escuchar a las víctimas de Karadima. Cruz declarará vía Skype desde Estados Unidos.

"Santo Padre, me animo a escribirle esta carta, cansado de pelear, llorar y sufrir", partía diciendo una carta del Juan Carlos Cruz al Papa Francisco en 2015, donde relataba los abusos de los que fue víctima a manos del sacerdote Fernando Karadima y acusando que el actual obispo de Osorno, Juan Barros, fue testigo de ellos.



Las denuncias contra Barros marcaron la visita de Francisco en enero, y el Papa decidió enviar al obispo de Malta, Charles Scicluna, a escuchar a las víctimas de Karadima.



Juan Carlos Cruz reveló que Scicluna llegaría a Chile a fines de febrero, pues a él lo llamaron a declarar entre el 20 y el 21.



"Me llamaron desde la Nunciatura para pedirle que testificara, pero no puedo ir a Chile, entonces consultaron y me dieron permido para (hablar) vía Skype con Scicluna desde una parroquia aquí en Filadelfia el 20 o 21 de este mes", contó Cruz a Cooperativa.



Hoy la Agencia AP confirmó que el cardenal Sean O'Mailley le entregó al carta de Cruz a Francisco, por lo que el Papa está al tanto de las denuncias contra Barros desde 2015. Hay que recordar que si bien Karadima fue condenado, Barros resultó sin cargos.











