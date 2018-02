Joven con enfermedad invalidante pide la eutanasia a la presidenta Bachelet

El Mostrador contó el caso de Paula Díaz Ahumada una joven de 19 años quien por medio de un video, pide a la presidenta Michelle Bachelet, poder someterse a una eutanasia.



Presidenta @mbachelet este video está dirigido a usted, por favor escuche la petición de Paula, es de suma urgencia que conozca su caso para poder brindarle el descanso que tanto suplica. Está sufriendo demasiado, su cuerpo ya no aguanta tanto dolor! #JusticiaParaPaula ?? pic.twitter.com/IVvUS0Mb8H — #JusticiaParaPaula (@DescansoParaPau) 2 de febrero de 2018

La joven tiene una enfermedad invalidante que comenzó hace cuatro años comenzó con un malestar permanente en su cabeza y hoy vive postrada en una cama, con las manos agarrotadas, las piernas dobladas y pegadas a la espalda, las rodillas dislocadas, sin poder pararse ni sentarse, ni estar más de 5 minutos en la misma posición.





En el artículo su madre, María Cecilia cuenta que cuando se inició el malestar, la llevó al médico "y el doctor dijo que era coqueluche, tos convulsiva. Sin embargo, el deterioro continuó".





“Empezó con movimientos involuntarios en la casa y comenzó a perder la movilidad. Una de las primeras explicaciones que nos dieron los médicos es que fue una inflamación en las meninges” contó Vanessa, hermana de Paula, quien además dijo que "nos dijeron que un cuerpo extraño se alojó en su médula y que junto con eso se desencadenó una alteración en su sistema nervioso central".





"Es tan tremendo, tan impactante, tener una hija sana y que al otro día no sepas qué le pasa" dijo su madre.





La joven tiene un diagnóstico indeterminado y dijo a El Mostrador que "mi mamita siempre ha salido adelante, saca fuerzas y sigue adelante por más que sea difícil, pero esto ya no lo puedo soportar, de urgencia pido esa opción de la eutanasia, porque ya no puedo dormir un segundo. Mi piel, mi cuerpo, mis órganos ya no pueden más. No puedo descansar porque me voy a apoyar y mi cadera se sale, mi mandíbula. Y me asusto de tanto que he aprendido a soportar el dolor, es demasiado... Yo solo pido descanso, si no me han podido ayudar, yo lo entiendo, pero quiero descansar".