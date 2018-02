Futuro ministro de Salud y Castillo: "Me dijo que no optó al bono"

El futuro ministro de Salud, Emilio Santelices, reveló que cuando se reunió con la actual secretaria de Estado, Carmen Castillo, ella le contó que no optaría al bono de incentivo al retiro de los funcionarios de planta y contrata del sistema de salud pública.

"Hace una semana, cuando me reuní con la ministra, ella misma me dijo que no optó a este bono, que formalmente había desistido. Parece que ahora cambió de parecer. Me abstengo de dar mi opinión, ya que los hechos hablan por sí mismos y dan cuenta del actuar de cada uno. Esto será algo que la ciudadanía someterá a juicio", dijo Santelices a La Segunda

Si bien en octubre la ministra dijo que no postularía al beneficio por el que recibirá unos $ 80 millones al terminar su periodo; una resolución del Minsal fechada el 31 de enero y dada a conocer por Radio Bío Bío , informó que ella no sólo prosiguió con su postulación, sino que también se le otorgó el beneficio.

Se trata de dos bonos que suman $ 80 millones y que recibirá al dejar su cargo. Hay que recordar que la doctora cumplió 60 años tres meses antes de asumir como ministra. Hacía un año que había dejado su puesto en un Cesfam de Santa María y se estaba desempeñando como directora del Campus San felipe de la Universidad de Valparaíso.

Su regreso a la vida pública la hizo candidata al bono. Primero, porque tenía 60 años y era funcionaria de planta. Eso le daría acceso a un mes de remuneración por año de servicio. Como completó más de 10 años de servicio, incluso discontinuados, podría acogerse "a un segundo bono adicional de 560 UF (poco más de $15 millones). Sólo faltaba que se postulara como beneficiaria y presentara su renuncia voluntaria. Ese era su plan", dijo la radio.