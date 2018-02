Fiscalía e indagatoria contra comuneros: "El Ejecutivo pide que la investigación continúe en base a diligencias que no solicitó"

09:43 Mañana se realizará la audiencia donde el Ministerio Público comunicará su decisión de no perseverar en la investigación por la quema de camiones, derivada de la "Operación Huracán". El gobierno se opondrá a la medida.

La vocera (S) de la Fiscalía, Patricia Muñoz, se refirió en entrevista con radio Cooperativa, a la solicitud de no perseverar en la investigación en contra de 10 comuneros mapuche por la quema de camiones, derivada de la Operación Huracán, decisión que resolverá mañana el Juzgado de Garantía de Temuco y, a la que el Ejecutivo se opondrá.

Muñoz dijo que la opción del gobierno no complica a la Fiscalía, pero que "es relevante sostener que hay una posición del Ejecutivo que no cumple con la exigencias legales para sostener la solicitud (de mantener la investigación contra los comuneros)".

"Las normas procesales establecen requisitos, no es posible pedir diligencias nuevas si no se pidieron dentro de la investigación. Acá el querellante pide que la investigación continúe en base a diligencias que no solicitó. Eso es jurídicamente imposible" dijo la vocera (S) de la Fiscalía.

Sobre la acusación en contra de Carabineros, Muñoz sostuvo que "tal como se ha sostenido, el Ministerio Público tiene la convicción que lo que hubo fue manipulación de evidencia".

De ese mismo caso, la vocera (S) de la Fiscalía dijo que la inhabilidad del fiscal Paredes "no se da por ningún motivo", en respuesta a los dichos de la abogada de carabineros imputados, que planteó el tema después de que la Asociación de Fiscales informó que el persecutor se encuentra con protección de la PDI, al percatarse de que era seguido por funcionarios policiales.