El duro round entre Acevedo y Jiles: "Todos tenemos cerebro y memoria"

12:05 La periodista le mandó un duro comentario a la expanelista de La Red: "Todos tenemos poto, el problema es que no todos tienen cerebro". Acevedo le respondió a la diputada con una antigua imagen donde la periodista aparece con una mujer semidesnuda.

Luego que se anunciara el fin del Miss Reef, Marcela Vcarezza, Javiera Acevedo y Pamela Jiles se vieron envueltas en una discusión por sus opiniones sobre el machismo y el feminismo. El round más grave se vivió entre estas dos últimas.

Primero Vacarezza, psicóloga de profesión, escribió "Suspender el Miss Reef, las porristas del Super Bowl, cambiar a las mujeres de la Fórmula Uno por niños...nos estamos poniendo medios graves o no?" en su red social.

Después Acevedo sostuvo en una entrevista con La Segunda, que "todos tenemos poto. Me pregunto yo que si lo hicieran los hombres, ¿sería lo mismo? nos estamos convirtiendo en una sociedad estúpidamente profunda”.

Sin embargo, la diputada electa Pamela Jiles, usó su Twitter para responder a las declaraciones de ambas figuras del espectáculo: "Mostrar el culo, Marcela, no es una expresión de libertad sino 1 esclavitud q ella abandona cuando cumple los 50 y nadie paga x ver, o no?. Pero, a Acevedo le envió unas palabras más duras: “Todos tenemos poto, Javiera, el problema es que no todos tienen cerebro”.

La expanelista de La Red se enfureció con la periodista y revivió un recuerdo del 2009, cuando Jiles lanzó su candidatura presidencial y apareció frente a La Moneda con una bailarina semidesnuda en sus piernas. “¿En serio Pamela? ¡Tú vienes a juzgar y a hablar de feminismo? Acuérdate que todos tenemos cerebro y memoria“, puntualizó Acevedo.