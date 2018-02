Joven denunció que aerolínea la obligó a tirar su hamster por el inodoro

13:03 Desde la compañía Spirit Airlines afirmaron que ella no podía viajar con su mascota, pero negaron haberle dado esa opción.

Una joven de 21 años denunció que una aerolínea la obligó a lanzar a su hamster por el inodoro del aeropuerto, dado que no podía viajar con su mascota.

Belen Aldecosea relató a Miami Herald que en un comienzo, la compañía le había dicho que podía viajar con el animal, pero una vez en el terminal aéreo le dieron solo dos opciones: dejarlo abandonado a su suerte o lanzarlo por el inodoro.

"Ella estaba asustada, yo estaba asusatada. Fue horrible tratar de ponerla en el inodoro", dijo la joven. Pebbles era su mascota de terapia.

Derek Dombrowski, vocero de la aerolínea Spirit Airlines, confesó que la compañía informó por error que ella podía viajar con el hamster, pero negó que se le dieran esas dos opciones a la joven.hamster, pero negó que la idea de matar al animal fue de ellos.

"Es muy triste escuchar que esta pasajera tomó la decisión de acabar con la vida de su mascota", dijo Dombrowski.

El caso recordó al del pavo real que no pudo viajar en un vuelo de United Airlines pese que tenía un pasaje comprado. El abogado de la joven, Adam Goldman, dijo que no se podían comparar estos dos casos: "Esto no era un ave gigante que podía poner a los pasajero en peligro. Esto era un hamster pequeño y tierno que podía caber en la palma de una mano", indicó.