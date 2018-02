Esposa de Luis Fonsi salió en defensa de su hija criticada por "extrema delgadez" y apuntó contra periodista

La esposa de Luis Fonsi salió en defensa de su pequeña hija Mikaela, luego que publicaran un artículo por la "extrema delgadez" de la niña de 6 años.

Águeda López, apuntó contra la periodista Giseelle Acevedo, quien hizo el artículo y le envió unas duras palabras por Instagram Histories.

"Querida Gisselle Acevedo. No sé quien seas, no me importa en realidad, (pero) quiero decirte algo: Mi hija es una niña ‘sanísima’ gracias a Dios, lo que da mucha tristeza es que una 'periodista' como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y carrera (...) y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y edad”, escribió en la red social.

Sus declaraciones provocaron que finalmente la periodista eliminara el artículo y tampoco decidió referirse al tema en sus redes sociales.

Águeda López agregó, "hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta el respeto o hace bullying o daño a un niño. Para que lo tengan claro”.

Finalmente se despidió agradeciendo el cariño de los usuarios que la apoyaron, "me duermo leyendo todos vuestros mensajes de cariño a mi chiquitita y a mi familia y se los agradezco de corazón. Al final del día, todo es enseñanza y sólo hay que quedarse con lo bueno y positivo de la vida".