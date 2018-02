Hermana de José Navarro: "Él quería proteger a Emmelyn del resto"

La hermana de José Navarro, Olga Navarro, fue quien llamó a la PDI la madrugada de este sábado para dar aviso que su pariente se encontraba en su vivienda junto a Emmelyn Canales.

Tras ser partícipe de las negociaciones con la PDI para que el captor finalmente fuera detenido, ella entregó su declaración a la policía y posteriormente conversó con radio Biobio

"Le pregunté a Emmelyn si había ido a la fuerza con José y ella me dice que no, que José la está protegiendo", dijo. Relató además que la niña también se veía muy asustada, en relación a que se le estaba cuidando, pero también dice que a ratos sonreía. “Me dijo que la quería proteger; que a ellos los querían matar”, agregó en relación a su hermano.

En cambio, José Navarro se desmayó y sí encontraba deshidratado. La hermana del captor que ya pasó a su primer control de detención, agregó que le preguntó a él si tenía consciencia sobre lo que había hecho. "Me dijo que sí, y cuando le dije que llamaría a la PDI, me dijo que 'no hay problema'".

Sobre la presencia de la supuesta pala que nombró el abuelo de Emmelyn, el detenido dijo que el mismo abuelo era quien quería golpear a la niña con ese artículo.