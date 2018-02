Día de los enamorados: baja autoestima puede influir en la dificultad para encontrar pareja

Se acerca el Día de los Enamorados, una fecha que no es de festejo para todos, especialmente para quienes sienten soledad, lo que puede transformarse en una época de angustia y cuestionamientos, así como también, puede serlo para las personas cuyas relaciones no se encuentran en buen pie.

La autoestima, puede ser un impedimento a la hora de encontrar pareja, sostuvo la psicóloga y fundadora del Centro Alama, Valeria Mandakovic. "Las personas que se valoran más negativamente o no se aceptan a sí mismas, en el fondo aunque deseen estar en pareja, a veces sienten que no lo merecen, por lo que terminan boicoteándose de diversas maneras".

Para recuperarse de ese estado, dijo la psícóloga, es necesario que las personas que se sientan afectadas por sus romances anteriores, sientan qué es lo que necesitan sanar de sus relaciones pasadas."Podrían ser emociones como rencor, tristeza, angustia o miedo y a veces creencias que incorporamos después de esa relación, tales como 'no puedo confiar en los hombres o las mujeres' o 'como me han hecho sufrir de ahora en adelante no me entregaré tan fácilmente'".

Para quienes se encuentran en pareja y quieren mejorar su relación, Mandakovic plantea que las personas deben analizar todo lo que se considera que la afecta. "Muchas veces nos guardamos emociones negativas para evitar conflictos, emociones que a la larga se van acumulando en nosotros y de alguna manera se dejan ver en la relación".