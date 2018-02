Las duras palabras de Kim Catrall a Sarah Jessica Parker: "No necesito tu cariño o apoyo"

13:06 Las actrices de la afamada serie "Sex and the city" nuevamente son el blanco de la polémica.

Desde hace tiempo se conoce que dos de las protagonistas de la famosa serie "Sex and the city" no son amigas en la vida real. De hecho, Sarah Jessica Parker y Kim Cattral han tenido varias rencillas a través de los medios con dimes y diretes. Ahora se sumó otro más a la lista.

Luego que el hermano de Cattrall (Samantha en la serie) falleciera la semana pasada, Parker le envió sus condolencias a través de redes sociales a su compañera del set, pero recibió un mensaje que quizás no esperaba.

"No necesito tu cariño o tu apoyo en este trágico momento @sarahjeessicaparker", publicó en su cuenta de Instagram. Además añadió, "mi madre me preguntó hoy, '¿cuándo te dejará tranquila esta hipócrita de @sarahjessicaparker?' Tu continuo contacto es un recuerdo doloroso de lo realmente cruel que eras entonces y ahora".

Por último, la actriz de 61 años le hizo una advertencia: "Tu no eres mi amiga. Así que estoy escribiendo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para recuperar tu imagen de personaje de 'niña buena'".