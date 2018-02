Experto informático y programa espía de Operación Huracán: "Si existió sería digno de un Nobel"

15:29 El especialista de la Universidad Mayor, Jorge Pavez, cuestionó que una aplicación de las características que se han descrito, haya sido creado con tales funcionalidades y en un plazo de 30 días. "Si fuese capaz de lograr algo que no se ha logrado en años sobre el espionaje informático, es simplemente un genio del desarrollo" dijo el experto, sobre "el profesor".

Jorge Pavez, experto en Informática de la Universidad Mayor, se refirió en conversación con radio Digital FM, al software "Antorcha", desarrollado por el ingeniero Alex Smith, el que habría sido utilizado para extraer información de los celulares de los acusados en la denominada Operación Huracán.

El especialista descartó que la aplicación pudiera instalar un software en los celulares enviados con sólo mandar un correo electrónico. "Cuando te llega, tienes que ejecutar algo y en este caso, para que llegue a ese nivel, con permisos de administrador (...) entonces la duda que cae es ahí".

"Si este programa, aplicación espía que desarrolló fuese así, hoy en día (Smith) sería multimillonario, porque partiría un día cero que se llama, que es que existe cero posibilidad de que la industria tenga seguridad sobre este tipo de ataque, porque podrías llegar a cualquier parte del mundo sin tener que presionar un botón desde dentro, sino simplemente enviar un correo. Imagínate, eso sería muy potente y clave para lo que hoy es la seguridad informática" dijo.

Pavez, además planteó que "algunos están expectantes por ver este desarrollo, o que lo pruebe, o que haga video y demuestre su veracidad o el FBI lo tome y compruebe que sea verdad".

Sobre la opción de que la aplicación se haya desarrollado con esas funcionalidades y, en 30 días, Pavez indicó que "sería digno de un premio nobel, sería un genio de la programación".

"Si fuese capaz de lograr algo que no se ha logrado en años sobre el espionaje informático, es simplemente un genio del desarrollo" dijo el experto.

Pavez además dijo que las pruebas obtenidas con "Antorcha" no son validas, pues el software no se encuentra certificado.

Si como plantea otra tesis, la aplicación no haya sido instalada por correo, si no insertada cuando se interceptaron los celulares de los comuneros, en este caso, no se habría cumplido con los protocolos.