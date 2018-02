Transportes dijo que la decisión del TDLC de mantener paralizada la licitación del Transantiago "genera menos competencia"

La ministra de Transportes, Paola Tapia, se refirió a la decisión del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) de mantener la suspensión de la licitación del Transantiago, afirmando que evaluarán las acciones para resguardar el proceso.

"Nos parece una noticia que lamentamos porque no nos permite seguir adelante en la adjudicación, pero estamos convencidos que hemos hecho un trabajo riguroso. Lo que corresponde es analizar las acciones legales con el Consejo de Defensa del Estado para ver cómo seguimos adelante con esta licitación porque tiene un sentido de urgencia", dijo a Tele13

La secretaria de Estado sostuvo que "siempre hemos dicho que el transporte es una política de Estado que trasciende cualquier Gobierno. Ahora lo que nos correspondía era hacer la nueva licitación y lo que corresponde es hacer todas las acciones legales para dar cuenta de toda la transparencia, nuestro interés es ciudadano, del bien común, de dar la señal de que las cosas no se hacen a puertas cerradas. Hace más de 10 años no se hacía una licitación de transporte. Esta es una decisión del Tribunal de la Libre Transparencia que genera menos competencia".

Tapia manifestó que "el tribunal podrá hacer recomendaciones para procesos futuros, pero lo importante es avanzar en este proceso. No está en cuestionamiento la continuidad, pero lo importante es hacerla con un sello de licitación. Ha sido una gestión eficiente junto a la ciudadanía. Debemos construir continuidad: estas políticas no son ideológicas y el transporte no debería generar diferencias, sino buscar soluciones conjuntas para avanzar".