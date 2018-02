Huracán: perito advirtió a creador de software que "no era normal" encontrar archivos ".txt"

Manuel Cavieres, perito de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE), dijo que, Alex Smith, que la existencia de archivos .txt "no era normal haberlos encontrado", informó El Mercurio Así lo declaró a la Fiscalía, donde prestó declaración por las indagatorias poren la denominada Operación Huracán.El perito sostuvo que el último día de trabajo de los peritajes a los teléfonos de los comuneros, se acercó al "profesor" y le planteó queÉl de manera muy general indicó que esos archivos eran generados por el software".Smith, quien ha defendido el funcionamiento de su programa, asegura que la mensajería entre los teléfonos de los comuneros acusados en dicha investigación, fueron almacenados como formato .txt.El perito de la UIOE dijo que también le comentó de la anormalidad de encontrar ese tipo de archivos en los teléfonos de los acusados al mayor Patricio Garín.Yo me limité a contestar que sí y no había más margen para analizar el asunto con él"."Efectivamente, pensando mal,, pero no tengo la capacidad de decir que eso ocurrió", dijo el perito en su testimonio ante el Ministerio Público.