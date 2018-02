Parlamentarios UDI fueron a la Contraloría tras denunciar "amarre de cargos" en organismos públicos en O'Higgins

Parlamentarios de la UDI se reunieron esta mañana con la contralor (s) Dorothy Pérez, tras denunciar que existieron cambios de contratos y grados en trabajadores de diferentes instituciones públicas en la Región de O’Higgins, situación ocurrida a semanas que asuma el presidente electo.

Luego de la cita que tuvieron los diputados Javier Macaya, Issa Kort, Ramón Barros y el senador Alejandro García Huidobro, este último afirmó que "desde la Contraloría pedirán todos los antecedentes en este instante". Aunque desconoce la fecha límite para hacerlo, dijo que espera que se realice antes que Sebastián Piñera asuma el mando el próximo 11 de marzo.

La denuncia de los parlamentarios UDI acusa que tanto el Gobierno Regional y la Intendencia de O’Higgins decretaron algunas resoluciones para el personal a contrata eliminando la cláusulas "mientras sean necesarios sus servicios".

"Una cosa es el espíritu de la ley de pasar a los antiguos funcionarios que están de honorarios a contrata, pero no los operadores políticos que recién ingresando hace poco tiempo, algunos ingresaron el último año", indicó el senador.

Agregó que esta situación no sólo podría estar ocurriendo en O'Higgins, sino también en otras regiones del país. "Hacemos un llamado al gobierno que entienda que hubo una elección presidencial y por tanto no puede dejar enquistado a personas que tendrían que ir a la cesantía y no aportan en la función publica, sino que son el pago político por las operaciones políticas que realizaron".

El senador García Huidobro hizo un llamado también a quienes forman parte del grupo al que ellos denuncian. "Acá existe un tema ético, la persona que entienda que fueron a hacer operación política al interior de muchos servicios lo que tienen que hacer dignamente es renunciar".