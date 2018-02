Fiscal del caso Huracán aseguró que no ha dispuesto ninguna diligencia con el FBI

El fiscal Carlos Palma, que investiga la denominada Operación Huracán, aseguró que no ha dispuesto ninguna diligencia con la Federal Bureau of Investigation (FBI), luego que Carabineros solicitara a la policía internacional analizar los mensajes que habrían intercambiado los mapuche acusados de organizar atentados incendiarios en La Araucanía.

"Carabineros está realizando una investigación administrativa, muy distinta a la penal. No hemos dispuesto ninguna diligencia con el FBI", dijo a Tele13 Radio

El persecutor además defendió su decisión de mantener el secreto de la investigación. "La facultad de determinar el secreto de ciertas piezas tiene una lógica y es la privacidad para algunos intervinientes, se justifica en la eficacia de otras diligencias. Cuando decreté secreto era necesario para otras diligencias que aún están pendientes. Hay que analizar y ver qué se puede levantar y qué no, pero mantengo que era necesario".

Palma también aseguró que no ha recibido ninguna solicitud para levantar el secreto por parte del Gobierno. "Tenemos una reunión con el abogado querellante del Ministerio del Interior y quizás ahí se haga. Vi el comunicado de prensa, pero no sé cuál sería el fundamento. No me ha llegado por escrito la solicitud", comentó.

El fiscal sostuvo que "hay que centrar el foco en lo que es importante, si se produjo alteración en la evidencia, cómo se produjo, eso es lo que hay que determinar, la existencia de un software no es relevante. A todas luces se trataba de un software distinto al que habría creado (Smith) desde del punto de vista técnico, por lo tanto, no he visto una materialización de la existencia del software".