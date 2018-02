Operación Huracán: abogada de carabineros acusó "inconsistencia" en actuación del gobierno

Luego de que el gobierno presentó una querella en contra de quienes resulten responsables por obstrucción a la investigación y falsificación de documento público, en la indagatoria por eventual manipulación de evidencias, la abogada que defiende a los carabineros investigados y, al creador del software Antorcha, Alex Smith,, acusó de inconsistencia al Ejecutivo.En conversación con radio Universo , Navarrete dijo que. No parece hacer una actuación bastante consistente en su planteamiento. O son consistentes las pruebas y me dieron el sobreseimiento para decir que son falsas, o no son falsas y me querello por falsificación"."No tengo idea, eso tendrías que preguntárselo a la gente del gobierno. (…), dijo la jurista consultada por la actuación del gobierno.Navarrete además se refirió a la investigación que se lleva a cabo en la región de Los Ríos, donde se indagan eventualestras la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina y, donde su defendido, fue citado a declarar como imputado."El día lunes tenemos audiencia de cautela de garantías en Mariquina porquesi la Fiscalía nacional dijo que todas las investigaciones se habían agrupado en el fiscal (Carlos) Palma. Han procedido nuevamente a incautar en una oficina donde no quedó nada porque lo habían llevado en la causa del fiscal (Cristián) Paredes” dijo la abogada.Navarrete además, consultada ante si la indagatoria en Los Rios, se trata de un nuevo caso, planteó que "seguramente será lo mismo, como te digo es una investigación que aún no conozco, imagino que habrá algo más que las inconsistencias (…) peroen esta causa, y me parece que el principio de única persecución, es decir que haya sólo una investigación y no investigaciones paralelas, eso afecta el derecho a la defensa”.Sobre lasy a su defendido, a quienes los policías apodan "el profesor", la abogada defensora dijo que "“La respuesta que te puedo dar no es científica pues no soy experta en materia informática.de efectuar. Si a Smith no se le atribuye la posibilidad de haber establecido un sistema como el que estamos señalando, ¿cómo se le atribuye entonces que tenga la capacidad de introducir conversaciones en los teléfonos?”.Sobre la revelación de Ciper Chile, respecto de un correo entre el capitán de Carabineros Leonardo Osses y Alex Smith, en el que el policía habría enviado una conversación del líder de la CAM, Héctor Llaitul, exacta a la que se encontró en su teléfono, Navarrete planteó que ", (…) es un extracto de todas las conversaciones que se vienen respaldando en reportes emitidos por el sistema.a través del sistema. Eso está respaldado con correos, tenemos un correo del 19 de agosto que menciona los teléfonos y las conversaciones, y que es la prueba fundamental para nosotros de poder sostener que esas conversaciones existieron”. Y ¿por qué el resumen? porque sucede que los funcionarios de la dirección de Inteligencia no solamente tenían esta investigación de la operación Huracán, sino que tenían otras. Por lo tanto,dijo la abogada.Sobre por qué el correo se envió a Smith en el momento en que los aparatos eran periciados, la defensora dijo que "“me imagino que necesitaban un resumen de los reportes porque los detenidos iban a control de detención y necesitaban un resumen de todo lo que había arrojado sus teléfonos, esa es la explicación que tiene ese correo. (…) Pero si tú parcializadamente obvías lo que te estoy diciendo: que existen los correos electrónicos de gmail,. Se ha impedido el adecuado ejercicio de la defensa porque hasta el día de hoy aún no tenemos copia de la investigación ni se ha resuelto ninguna de nuestras diligencias solicitadas”.