Vocero (S) y Operación Huracán: "El gobierno no está a favor de Carabineros ni de la Fiscalía" 13:56 El ministro Secretario General de Gobierno, Omar Jara, explicó la decisión del gobierno de querellarse en el marco de la indagatoria por eventual manipulación de evidencias en la Operación Huracán. Dijo que la decisión se debió a que el Ejecutivo recibió información relevante en las últimas 48 horas.

El vocero (S) de gobierno, Omar Jara, se refirió a la decisión del gobierno de querellarse en contra de quienes resulten responsables por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de documento público, en el marco de las indagatorias del Ministerio Público por eventual manipulación de evidencias en la Operación Huracán.

Jara dijo que el Ejecutivo recibió en las últimas 48 horas información relevante que le hizo tomar la edcisión, entre ellas,datos aportados a la causa "por la defensa de los imputados y una reunión entre el fiscal de Aysén (Carlos Palma, quien lidera la investigación) y el abogado del ministerio del Interior".

El portavoz (S) del gobierno descartó además una supuesta contradicción entre solicitar el rechazo al sobreseimiento de la denominada Operación Huracán y su acción judicial por eventual manipulación de las evidencias.

"No es un invento que en La Araucanía hay víctimas y camiones quemados" dijo el ministro (S) Secretario General de Gobierno quien además planteó que el Ejecutivo "tiene el deber de buscar la verdad y justicia para las víctimas".

"El gobierno no está a favor de Carabineros ni del Ministerio Público, esperamos que se esclarezca lo antes posible y se sanciones a los responables".

Jara además llamó a "las instituciones vinculadas al proceso a seguir trabajando en el marco de sus funciones legales".

Consultado sobre una eventual decisión respecto de la dirección de Carabineros, el vocero (S) dijo que el gobierno se va a atener a los resultados de la investigación y que no se adelantará en decisiones de carácter administrativo.



