Joven chileno que se opuso a vacunarse murió de Fiebre Amarilla en Brasil

Hace pocos minutos se confirmó el fallecimiento de Felipe Santander joven de 35 años, que se encontraba en riesgo vital en un hospital de Río de Janeiro, en Brasil, tras contagiarse de fiebre amarilla. El chileno estaba de vacaciones junto a su pareja desde el 29 de diciembre de 2017.

Fue hace una semana cuando comenzó a sentir el malestar, luego de ser picado por un bicho en la localidad de Isla Grande. Los síntomas fueron avanzando y llegó un momento donde su estado se agravó y su pareja debió pedir socorro a unos pescadores del lugar donde se encontraban, quienes lo trasladaron en bote hasta el centro asistencial más cercano. Horas más tardes fue diagnosticado con el cuadro viral.

Su hermana, Daniela Santander, precisó a Ahora Noticias, que el joven no se había vacunado, ni tampoco su polola, a pesar de que sus padres le recordaron el brote de esta enfermedad en el país. Sin embargo, tomó la decisión de no hacerlo.

"Una vez que llegó a río le comentó a mi papá que en Brasil no se hablaba de vacunas ni nada, no sé si fue verídica o para dejarlo tranquilo. Y los repelentes especiales subieron mucho de precio", dijo.

Además, explicó que Felipe tenía una concepción diferente sobre las vacunas. "Él se oponía a vacunarse por un tema ideológico de él. Mi padre le manda un correo cuando empieza a ver en los medios que esto se estaba haciendo latente y saliendo a flote y él no accedió a la vacuna, de hecho, allá ya no habían dosis. Pero él de todas maneras no lo iba a hacer", reiteró.

Con ello, relató que hasta hace pocas hora tenía “el hígado comprometido, el páncreas y los riñones”, agregado que la esperanza de vida que daban los médicos eran “muy escasas", dijo.

Asimismo, aseguró que Felipe se encontraba con una falla multifuncional, donde varios órganos tampoco estaban funcionando correctamente.

ANTECEDENTES

Según explicó Daniela, el joven y su pareja habrían conocido en el viaje a dos chilenos que tenían la enfermedad. Hasta ahora se espera información sobre la repatriación del cuerpo.