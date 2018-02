Salud entregó recomendaciones para evitar la Fiebre Amarilla tras muerte de chileno en Brasil 13:28 Desde el lunes los vacunatorios privados tendrán nuevamente disponibilidad de vacuna.

El jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Tito Pizarro, llamó a la población a la calma luego de que un chileno muriera de Fiebre Amarilla en Brasil y otros dos connacionales se hayan contagiado.



Para comenzar, aclaró que "no hay ninguna parte continental ni insular de Chile con Fiebre Amarilla ni con riesgo de tenerla".



La enfermedad propagada por el mosquito Aedes Aegypti, está afectando los estados de Río de Janeiro, Bahía, Minas Gerais y Sao Paulo en Brasil, por lo que las personas que viajen a esas zonas deben vacunarse.



Esa es la primera recomendación. "Si voy a una zona declarada, donde hay casos, hay que vacunarse", dijo Pizarro, recordando que la persona que murió no se había inoculado. Según su hermana, no lo hizo por razones ideológicas.



Al respecto, la jefa del Programa de Inmunización del Minsal, Cecilia González, recordó que como en Chile no existe la enfermedad, la vacuna no está dentro del programa nacional. No obstante, ya están en Chile 13 mil dosis que se están distribuyendo en vacunatorios privados, por lo que el lunes ya debiesen estar disponibles.



Como el mosquito es el mismo que transmite el Zika, Dengue y Chikungunya, la idea es evitar esos insectos evitando acercarse a aguas estancadas. Eso incluye las piscinas.



Para ello, hay que comprar repelente en el país de destino y fijarse que contenga al menos 20% del compuesto DEET y aplicáeselo con frecuencia.



Además, se recomienda usar ropa clara y holgada, que cubran las piernas y brazos.



Los síntomas de la enfermedad viral son similares a los de la Influenza (dolor muscular, fiebre, náuseas, etc) y suelen desaparecer en unos días y uno de cada seis casos llega a complicarse. Por lo general la incubación dura entre 3 a 6 días.



Entre julio y febrero, en Brasil 353 personas se han contagiado y 98 han muerto.



