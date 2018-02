Artesanas buscan rescatar la lana merino en la Región de O'Higgins 08:11 Además, la idea es crear una ruta textil que muestre el proceso de esta lana, considerada la más fina, suave e hipoalergénica del mercado.

Artesanas de la Región de O'Higgins buscan rescatar la lana merino, una de las fibras más finas y antiguas del mundo y que proviene de la oveja merino, una de las razas más antiguas del mundo, originaria de España, y que de momento, sólo se estaba produciendo de manera industrial.



En Chile los rebaños más grandes están en esa región, donde las emprendedoras del Centro Ovisnova de la Universidad Santo Tomás buscan crear una nueva oferta turística en torno a la creación de una ruta textil, llamada "Tras la hebra de la oveja merino".



El proyecto está siendo financiado por el Gobierno Regional de O'Higgins e incluye salvaguardear la calidad genética de las ovejas merino y y dar a conocer el patrimonio cultural e identitario de las tejedoras de la zona.



"Con este proyecto queremos rescatar el patrimonio de ovejas merino que existe en la sexta región y que asciende a más de 25 mil cabezas. La idea es mejorar la calidad de su lana y ponerla al servicio del trabajo de las artesanas del territorio, que hasta ahora solo tejían con lana de ovejas de raza tipo Suffolk también llamadas 'cabeza negra' y no conocían el enorme potencial que tienen estos animales de raza merino que se crían en la misma zona", dijo Marcela Gómez, médico veterinario y directora del Centro Ovisnova.



La lana merino cuenta con características que otras no tienen, y de hecho, se usa en prendas de vestir delicadas y deportivas por gran capacidad térmica, absorbente a la transpiración, suave al contacto con la piel y ausencia de malos olores, ya que es naturalmente anti-bacterial y protege de los rayos UV, además de ser renovable, reciclable y biodegradable. Además, tiene un rango de calidad que no generan alergia ni picazón.



Bien lo sabe Margarita Beas, de La Estrella:"Lo más que me gusta de esta lana es la suavidad, y que se logra una prenda liviana y calentita. De hecho, acá no se conocía mucho, porque ha habido muchas mezclas entre las ovejas, además la gente se dedica a criarlas para carne".



Alejandra Fuenzalida, diseñadora experta en conservación de la textilería patrimonial y parte del equipo de este proyecto, comentó que "desarrollamos primero una línea deco tales como: pieceras, bajadas de cama, cojines, cortinas y también una línea de vestuario. Ahí entra el rol principal de la lana merino, porque su foco son los productos que están en contacto con la piel".



"Las tejedoras hacen cosas maravillosas, cosas patrimoniales. Han heredado esta cultura de sus madres, de sus abuelas, pero realmente yo creo que la gente no tiene la claridad del valor que esto tiene porque es un trabajo hecho a mano, un trabajo hecho realmente con técnicas que son ancestrales", explicó la directora del proyecto Marcela Gómez.



La Ruta comenzará a estar operativa este año y contará con estaciones en las cuales las artesanas no solo venderán sus productos, sino que además mostrarán todo el proceso de producción: esquila, lavado del vellón, cardado, hilado, teñido y telares.



