Estudio INTA: escolares que consumen alimentos saludables en la colación tienen un rendimiento más alto en Lenguaje y Matemáticas 08:05 Una recopilación de evidencia realizada por académicos del organismo indagó en la relación entre la calidad de la alimentación y el rendimiento. Colaciones no saludables redujeron el rendimiento académico en las pruebas SIMCE, aplicadas en 4° y 8° básico.

Un factor que frecuentemente no se considera a la hora de hablar del rendimiento académico y escolar, es el de la alimentación y la actividad física..

Académicos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), precisamente en estudio titulado "El Impacto de la Nutrición y la Actividad Física y la Función Cognitiva y el Rendimiento Académico”, abordaron el tema y, la recopilación de evidencia mostró cómo la excesiva ingesta de carbohidratos refinados y ácidos grasos saturados, se ha relacionado con un pero rendimiento académico en niños y adolescentes.

La académica del INTA, Raquel Burrows, dijo que "Estos macronutrientes, que suelen ser parte de la dieta daría de muchos niños, debilitan la plasticidad sináptica y la neurogénesis en estructuras fundamentales del cerebro, como el hipocampo y la corteza prefrontal medial, alterando los procesos de aprendizaje y memoria". "Además, la exposición a alimentos de alta densidad energética reduce los niveles hipocampales del factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC), una proteína que es fundamental para la supervivencia, crecimiento y diferenciación de las neuronas”agregó.

De acuerdo con los datos de la recopilación realizada por el INTA, niños que consumen alimentos pocos saludables en la colación tienen un rendimiento más bajo en Lenguaje y Matemáticas.

"Al margen del sexo, nivel socioeconómico, estado nutricional y nivel de excelencia académica del colegio, la colación no saludable redujo significativamente el rendimiento académico en las pruebas SIMCE, aplicadas en 4° y 8° básico" dijeron desde el INTA.

Otro estudio que analizó la dieta en adolescentes chilenos de nivel socioeconómico medio bajo y bajo, confirmó una relación positiva entre la calidad de la dieta a los 16 años y el promedio de egreso de la Enseñanza Media y también, que la calidad nutricional de la colación tuvo relación positiva con la propensión a culminar la enseñanza secundaria y rendir pruebas de acceso a la educación superior.

Segun Raquel Burros, diversos estudios a nivel internacional también han planteado que las dietas no saludables tienen un impacto acumulativo en las habilidades cognitivas, "confirmando que las prácticas alimentarias no saludables en los primeros 24 meses de la vida tienen una asociación positiva y duradera con el coeficiente intelectual evaluado en la niñez y la adolescencia”.

Burrows además dijo que otros estudios han demostrado relación directa entre alimentación y rendimiento: uno que mostró que el consumo de comida chatarra en la infancia y niñez influye negativamente en las pruebas aplicadas en el sistema educatvo británico y, otro, en alumnos islandeses, donde se asoció rendimientos en lenguaje, matemáticas y lenguas extranjeras con los hábitos alimentarios.



