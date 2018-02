Abogado de la familia Guzmán dijo que el proceso de extradición de Palma Salamanca "puede ser lento e incierto"

08:10 Luis Hermosilla comentó que "Francia no tiene una tradición de conceder fácilmente extradiciones, aún tratándose de casos de terrorismo".

El abogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, dijo que el proceso de extradición de Ricardo Palma Salamanca, acusado de ser el autor material del crimen del senador UDI, "puede ser lento y el resultado incierto".

"Los tribunales franceses tienen una tradición que no necesariamente opera a favor de la situación chilena. No tengo una buena opinión de los resultados que se obtienen con ese país", dijo a ADN Radio

"Los plazos en todas estas materias de extradición pueden ser lento y el resultado es incierto. Francia no tiene una tradición de conceder fácilmente extradiciones, aún tratándose de casos de terrorismo", recalcó.

Hermosilla comentó que el abogado del ex frentista, Jean-Pierre Mignard, "está cuestionando la legitimidad de su sentencia, eso me parece una cuestión retórica y de corte político para tratar de generar una especie de escenografía o ambiente, y no tiene mayor validez".

Respecto a las torturas que denuncia Raúl Escobar Poblete, alias "comandante Emilio", el abogado de la familia de Jaime Guzmán sostuvo que "cualquier trato inhumano es absolutamente reprochable y si fuera así lo condeno de la manera más enérgica. Si eso es así, tiene mi máxima condena, otra cosa es que debe cumplir con la extradición a Chile".