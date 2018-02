Panel de Expertos explicó que alza de las tarifas del Transantiago y el Metro se debe a la puesta en marcha de las Líneas 3 y 6

El presidente del Panel de Expertos del Transporte Público, Juan Enrique Coeymans, se refirió a las razones para subir en $20 las tarifas del Metro y el Transantiago, entre ellas, el aumento en el costo de los insumos y la puesta en marcha de las Líneas 3 y 6.

"Cuando suben los insumos de los concesionarios de buses y del Metro, del dólar, el combustible, el valor de la mano de obra (...) hay una segunda causal que a nosotros nos obliga subir y es que tiene que calzarse el presupuesto a fin de año", dijo a radio Cooperativa

En ese sentido, explicó que "prevemos un déficit a fin de año debido a un aumento de algunos costos que no son de costos de los usuarios, no son los costos del índice tarifario, y ese déficit se debe fundamentalmente a que la puesta en marcha de la Línea 6 y de la Línea 3 en septiembre de este año implica un aumento de transbordo que hay que pagarlo".

"Los déficit se financian de dos formas: o más subsidio o subir la tarifa. No hay subsidio, no hay aumento de subsidio porque no se contempló en la Ley de Presupuesto y, por lo tanto, tenemos que subir la tarifa por ley", agregó.

Coeymans considera que a raíz de esta alza no aumentará la evasión. "Se considera que se va a mantener. Es falsa la cifra que fue dada, el 30% no es la evasión del Transantiago, es sólo de los buses y no de buses y metro. Nos estamos acercando a estándares internacionales de evasión con el sistema completo".

El ejecutivo dijo además que no puede asegurar que no se produzca un nuevo incremento, "porque hay variables que no se controlan. No podemos asegurarlo. Si no se contempla un reajuste del subsidio por el IPC, obviamente se van a producir algunos déficit más adelante. No tenemos seguridad si el próximo gobierno lo va a hacer (elevar el presupuesto)".