Asociación de Suboficiales y Gendarmes: "Ni siquiera el informe logra ejemplificar lo que se vive en una cárcel"

12:06 "Qué saca Gendarmeria con tener menos horas encerrados a los internos, si no tenemos en los patios grandes actividades para mantenerlos ocupados" dijo el presidente del organismo, Joe González,

Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, se refirió en entrevista con radio Digital, al informe de cárceles presentado ayer por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito quien dijo que el documento contiene "conclusiones que para la Corte son preocupantes".

González dijo que el informe planteó la realidad carcelaria del país. "Infraestructura deplorable, condiciones infrahumanas y todo eso afecta a los propios internos y también a los funcionarios, entonces nos preguntamos cuándo la clase política escucha a los distintos actores que están escuchando esta crisis".

Incluso el dirigente de los funcionarios planteó que "ni siquiera el informe logra ejemplificar cómo es lo que se vive al interior de una cárcel. Yo trabajo en Valparaíso y ahí las condiciones créanme que son infrahumanas en algunos módulos, donde el abandono, la nula mantención, la falta de agua, la falta de higiene, la destrucción de la infraestructura, es terrible".

Uno de los puntos abordados por el informe, fue que los reos llegan a pasar 15 horas diarias al interior de las celdas, materia sobre la que González planteó que "es una cuestión bien especial".

"Qué saca Gendarmeria con tener menos horas encerrados a los internos, si no tenemos en los patios grandes actividades para mantenerlos ocupados, que sacaríamos con tenerlos hasta las 18 horas, las 19 horas, encerrados si no vamos a tener a esos internos ocupados, ¿qué va a ocurrir?, va a haber riñas, peleas, de estas peleas masivas que hay veces en que pelean 30, 40, 50 reos, tambien hay que preocuparse de eso, si tampoco los podemos tener desencerrados por tenerlos desencerrados, porque si no tengo una actividad psicosocial, un taller laboral, educacional a esa hora, ¿qué saco con tenerlos desencerrados si voy a poner en riesgo toda la unidad penal? dijo González.

También el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile abordó lo planteado por el documento, respecto a que la última comida diaria de los internos es cerca de las 17 horas. "Efectivamente se entrega a ese horario porque hay funcionarios que tienen que cumplir ese horario. Administrativos, auxiliares que tienen cierto horario y por una falta propia de personal no pueden seguir trabajando más allá de un horario después de las 5 de la tarde"

"Se unen también distintos factores, la falta de personal, la estructura que tiene Gendermeria que es bastante deficiente porque nosotros trabajamos como cualquier servicio publico, ese es un factor determinante para este tipo de falencias" planteó González.

"Uno se pregunta cómo se puede lograr reinsercion en esas condiciones, cómo se puede trabajar en un entorno que es totalmente inhóspito y que es practicamente infrahumano y creo que eso es lo que la autoridad política todavia no logra comprender", dijo el dirigente de los funcionarios de Gendarmería.