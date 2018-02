PC por condena a Palma Salamanca: "No estábamos en plena democracia"

15:21 Juan Andrés Lagos, vocero y miembro de la comisión política de la colectividad, se refirió a la idea del ex frentista, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, de solicitar asilo político, argumentando que en el país no tuvo un proceso justo.

El miembro de la comisión política del Partido Comunista, quien se encuentra de vocero de esa colectividad, Juan Andrés Lagos, se refirió en entrevista con radio Universo, a la idea del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, quien se encuentra condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán, de solicitar asilo en Francia argumentando que en el país, su juicio no fue un proceso justo.

Lagos dijo que si hubo debido proceso en el enjuiciamiento a Palma Salamanca “se debe establecer en las instancias judiciales que lo están observando”, y agregó que su partido quiere conocer “los elementos que da el abogado para poder afirmar eso”.

El vocero del PC, además planteó que al momento de la condena en Chile "no estábamos en plena democracia (…) Si nosotros estuviéramos respecto a los temas de violaciones de derechos humanos, con todos los años que han pasado, en una situación de verdad, de establecer justicia, no existirían los detenidos desaparecidos. Y ocurre que existen y son centenares. (…) Hasta el día de hoy. Son deudas tremendas que se producen en el Estado”.

Respecto de la posibilidad de que Francia otorgue asilo político al ex frentista, Lagos dijo que "hay cuatro ciudadanos franceses que fueron asesinados por agentes del Estado de la dictadura de Pinochet, y cuando Francia pidió la extradición para procesarlos en Francia, Chile rechazó la extradición. Ha ocurrido lo mismo con otros países (…) Es importante considerar estos elementos para no caricaturizar y no llegar a situaciones en las cuales de buenas a primeras cuestionamos la administración de justicia de otros países”.

El personero del PC continuó señalando que: “Lo segundo es que debe actuar la justicia, no tengo elementos para cuestionar la direccionalidad de la administración de justicia en Francia en términos que puedan estar, no sé por qué razón, favoreciendo a Ricardo Palma Salamanca”.

El militante comunista también respondió a las críticas a la decisión de la justicia francesa de entregar la libertad provisional a Ricardo Palma Salamanca y, planteó que "estamos llegando a criticar a Francia, a Italia. Ahora se levantan voces que no quieren que venga Raúl Castro, que no venga Evo Morales, que no venga Nicolás Maduro. Bueno, entonces que vengan los derechistas a la transmisión del mando y todos felices y contentos. ¿Ese es el país que queremos desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales? He escuchado voces que critican a China por violaciones de derechos humanos, he escuchado gente que cuestiona a Rusia… ¿Bueno, entonces queremos ser la próxima estrella de EE.UU.?”.