Obispos de Rancagua y San Bernardo declararon en proceso de escucha de antecedentes sobre Juan Barros

Goic, quien además preside el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas de la Iglesia, dijo que "los temas de abusos que han ocurrido en nuestra Iglesia impiden algo que es fundamental, la tarea evangelizadora".

El obispo de San Bernardo, en tanto, dijo que espera que "de aquí salgan luces y claridades para restablecer no sólo el tema de Osorno, que es uno de los temas, pero no el principal. Lo importante es el tema de la verdad sobre la participación o no de una persona en algo que se dice como delictivo".

Los obispos de Rancagua,y de San Bernardo,, llegaron ayer hasta la Nunciatura Apostólica, para entregar su testimonio ante el sacerdote español, quien reemplaza desde al obispo de Malta, Charles Scicluna -quien fue operado de la vesícula- en el, Juan Barros, informó La Tercera.